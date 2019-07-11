سكاي نيوز: محاولة انقلاب فاشلة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، الخميس، في نبأ عاجل أن لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السوداني كشفت عن فشل محاولة انقلاب جديدة.

ويأتي ذلك في ظل توقيع المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير المعارضة على اتفاق تقاسم السلطة والمرحلة الانتقالية في الفترة المقبلة.

وكشف المجلس العسكري السوداني، اليوم الخميس، "اكتمال إجراءات مراسم تسلم الوثيقة المنقحة من الاتفاق للطرفين وإمكانية التوقيع على مسودة الاتفاق حول الفترة الأنتقالية بالاحرف الأولى بين المجلس العسكري والحرية والتغيير بفندق كورنثيا بعد قليل من مساء اليوم".

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وتأجل تسليم الوثيقة بين الطرفين لأسباب، قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إنها فنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأربعاء أن تسريبات كشفت عن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب صياغة بعض بنود الاتفاق، خاصة وأن الوثيقة كُتبت باللغة الإنجليزية وعند ترجمتها إلى العربية ظهرت مشاكل في صياغة بعض البنود استدعت تأجيل استلام المسودة النهائية حتى إحكام نقاط الخلاف في جلسة تفاوض مباشر بين الجانيين الخميس.

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق يوم الجمعة الماضي يقضي بتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات،وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.