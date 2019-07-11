بالتواريخ.. ننشر مواعيد انطلاق رحلات الحج "القرعة ـ الجمعيات ـ السياحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

بدأ العد التنازلي، لانطلاق أولى رحلات الحج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، لعام 2019 ـ 1440 هـ، حيث أنهت شركة مصر للطيران استعدادتها لتشغيل جسرها الجوي لنقل الحجاج، بالتعاون مع الهيئات والجهات والحكومات المعنية.

ويوجد 3 مكاتب لبيع التذاكر للحجاج المصريين في مقرات: مكتب مصر للطيران بشبرا الخيمة لحجاج الأفراد والفئات والسياحة، ومكتب أكاديمية الشرطة بالعباسية لحجاج القرعة، ومكتب مصر للطيران بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج الجمعيات.

ويرصد "الخليج 365" مواعيد انطلاق الرحلات لوزارات "الداخلية والتضامن والسياحة" كالتالي:

القرعة

تقلع أولى رحلات الحج بمطار القاهرة الدولي، إلى الأراضي المقدسة "جدة والمدينة"، اعتبارًا من 18 يوليو الجاري لحجاج وزارة الداخلية "القرعة" على أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس المقبل.

الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

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ووجهت الوزارة، بتوفير كافة سبل الراحة الحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة، واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

السياحة

تنطلق أولى رحلات القطاع السياحي البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" يوم 23 ذو القعدة، الموافق 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 25 ذو القعدة، الموافق 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.

وتعاين لجان وزارة السياحة، سكن الحجاج في مكة والمدينة، استعدادا للموسم، على أن يستمر الدور الرقابي للوزارة خلال مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة للحج، مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، وحتى متابعتهم طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وبحسب مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إلى "الخليج 365"، بدأت أسعار تذاكر حجاج "القرعة والجمعيات" من 11 ألفًا وحتى 13 ألف جنيه، بينما بدأت الأسعار لحجاج السياحة من 15 ألفًا، وجاءت 32 ألف جنيه للحج المميز "الفاخر" الذي يصل سعره لـ400 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، خلال موسم الحج، 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاجا، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.

وتسير الشركة في أول يوم من مرحلة الذهاب 7 رحلات إلى جدة، و5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وترانزيت بعض الدول.