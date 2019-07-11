بالصور.. إنقاذ أسرة كاملة من الغرق بترعة "صرف صحي" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أنقذ الأهالي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أسرة مكونة من 4 أفراد، من الموت المحقق قبل غرقهم بمياه ترعة صرف صحي، بطريق الدلتا القديم، بالقريب من طريق الكوبري العلوي بنطاق المدينة، وذلك خلال استقلالهم سيارتهم.
وأكد أيمن البوكلي، تاجر وأحد شهود العيان لـ"الخليج 365"، أنهم فوجئوا بانقلاب سيارة أجرة في ترعة تحتوي على مياه الصرف الصحي، الموجودة بطريق الدلتا القديم بمدينة دسوق، ويصدر من السيارة المنقلبة أصوات استغاثة، لافتًا أن أهالي المنطقة والحرفيين الذين يعملون بها، تجمعوا عند موقع الحادث وتبين أن بداخل السيارة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص "رجل وزوجته وطفليهما"، فتمكنوا من إنقاذهم.
وأشار إلى أن حادث انقلاب السيارة ليس الأول من نوعه، بل سبقه حوادث مماثلة والسبب يعود لضيق الطريق مع وجود ظلام دامس في المساء، موضحًا أنهم اشتكوا كثيرًا للوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بشأن إجراء تغطية لترعة الصرف الصحي، إلا أن الرد من أحد مسئولي مجلس المدينة بعدم وجود ميزانية.
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