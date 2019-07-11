العثور على عالمة أميركية مقتولة في مغارة في جزيرة كريت اليونانية وكالات- أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الخميس 11 جويلية 2019 العثور على جثة عالمة أميركية جاءت إلى جزيرة كريت لحضور مؤتمر، الاثنين في مغارة مرجحة أنها تعرضت للقتل ... 11 جويلية 2019 14:34

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / شهود عيان : إصابات جراء انفجار استهدف جنازة في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.