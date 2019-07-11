العثور على «محكمة شرعية» لـ«داعش» فى العراق

عثرت قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات أمنية عراقية على ما يسمى بـ"المحكمة الشرعية" في ولاية الجزيرة التي كانت يستخدمها عناصر «داعش» الإرهابي.
وقال الحشد في بيان لهأمس الخميس، إن «قوة تابعة لتشكيلاته مسنودة بالقوات الأمنية ضمن عمليات إرادة النصر، تمكنت من العثور على ما يسمى
وأشارت مديرية الإعلام التابعة للحشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه «تم العثور على مواد لوجستية وأختام وعملات معدنية خاصة بالتنظيم وبعض سجلات داعش».
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