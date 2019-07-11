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المشرعون الأمريكيون يوافقون على استدعاء كوشنر وآخرين للإدلاء بشهاداتهم

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وافقت لجنة شؤون العدل في مجلس النواب الأمريكي على استدعاء، جاريد كوشنر، وغيره من مستشاري ومساعدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإدلاء بشهاداتهم في إطار تحقيق مع ترامب.

 

ويسمح قرار اللجة باستدعاء نحو 12 مسؤولا حاليا وسابقا من فريق ترامب، وذلك في إطار التحقيق في قضية "إعاقة العدالة" من قبل ترامب خلال

تحقيق فريق المدعي، روبرت مولر، في الصلات المزعومة لحملة ترامب الانتخابية بروسيا.

 

وقال رئيس اللجنة، جيرولد نادلر، إن هذا الإجراء "يشمل مسؤولين حكوميين عملوا أو يعملون ضمن حاشية الرئيس"، مضيفا: "لن نتوقف حتى نحصل على إفاداتهم والوثائق".

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ومن بين المسؤولين الذين سيتم

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استدعاؤهم للإدلاء بالشهادات، مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمدعي العام السابق جيف سيشنز، ورئيس الكوادر السابق للبيت الأبيض جون كيلي، والمستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين، والمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية في 2016 كوري ليفاندوفسكي وغيرهم.

 

يذكر أن التحقيق الذي أجراه روبرت مولر، لم يثبت وجود أي "تآمر" بين دونالد ترامب وروسيا خلال حملته الانتخابية. ولكن تم فتح تحقيق مع ترامب ومسؤولين مقربين منه للاشتباه بمحاولتهم عرقلة التحقيق.

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