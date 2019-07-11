الرئيس الفلسطني: نرفض الصفقات التي تحاول النيل من مشروعنا الوطني

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح فيما يتعلق بكل المشاريع والصفقات "المشبوهة" التي تحاول النيل من المشروع الوطني الفلسطيني وتصفيته، مشددا على أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" انتهت وستفشل وأثبتت للعالم أن الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو الاستخفاف بمصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.
وقال عباس - خلال انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بحضور أعضاءاللجنة المركزية لحركة فتح بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله- "إن الجانب الأمريكي وبعد كل الذي أعلن عنه، سواء فيما يتعلق بقضية القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، أو قضية الاونروا وغيرها من المواقف الامريكية المجحفة بحق القضية الفلسطينية، لم يعد وسيطاً نزيها يمكن الاعتماد عليه".
وأضاف "سنتحمل وشعبنا الفلسطيني في سبيل قضيتنا الوطنية الأولى ولن
وبخصوص العلاقة مع اسرائيل، قال الرئيس الفلسطيني "إن اسرائيل مستمرة في نقض الاتفاقيات الموقعة بيننا برعاية دولية، وتعمل بشكل ممنهج على تدمير اتفاق أوسلو، مجدداً التأكيد على رفض القبول باستلام أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة، ونريد أموال الشعب الفلسطيني كاملة دون نقصان قرش واحد".
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