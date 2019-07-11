عاجل.. تعطل خدمات "تويتر" في الشرق الأوسط ومناطق أخرى

أعلنت شركة "تويتر" أنها تحقق في أسباب مشاكل يواجهها مستخدمو الموقع في مناطق مستخدمو الموقع في مناطقمختلفة من العالم، بما فيها الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة أنها تجري تحقيقاً لمعرفة سبب العطل.

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