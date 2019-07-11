ارتفاع عدد قتلى كارثة قارب المهاجرين قبالة تونس إلى 58

قال الهلال الأحمر التونسي، إن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس، ارتفع إلى 58 بعد انتشال خفر السواحل 38 جثة اليوم الخميس.

ويعتقد "الهلال الأحمر التونسي" أن العدد النهائي للقتلى قد يتجاوز 80، ما يجعلها واحدة من أسوأ كوارث قوارب المهاجرين حتى الآن.

وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي، إن القارب الذي انقلب بعد إبحاره من ليبيا صوب أوروبا كان يحمل 86 شخصاً.

وقال منجي سليم وهو مسؤول في الهلال الأحمر التونسي لرويترز: "اليوم فقط انتشل خفر السواحل 38 جثة قبالة سواحل جرجيس ليرتفع عدد الغرقى إلى 58".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص كانوا على متن القارب المكتظ لكن أحدهم توفي في وقت لاحق.