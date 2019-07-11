مصر تفوز بعضوية لجنة الرئاسة في "أياتا"

فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين هذا الاسبوع الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عضواً في الـ IATA Chair Committee لمدة ثلاث سنوات حتى 2022.

وقال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني المصري، إنها المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية، خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة في "أياتا".

ويضم الاتحاد الدولي للنقل الجوي أكثر من 290 عضواً من شركات الطيران من إجمالي 120 دولة والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم.