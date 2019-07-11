اليمن: الإمارات سباقة في دعم الجانب الصحي

عدن (الاتحاد) أكدت وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتورة إشراق السباعي، أن الإمارات السباقة في تقديم الدعم والمساندة للشعب اليمني، من خلال استجابتها السريعة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في اليمن، موضحةً أن الإمارات قدمت دعماً سخياً ولامحدوداً من أجل إنعاش القطاع الصحي المتدهور، سواء في المحافظات المحررة، أو التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشارت إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت الذراع الإنسانية في الميدان، حيث سارعت إلى إرسال المساعدات الدوائية والطبية، وتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل البنية التحتية من المراكز الصحية والمستشفيات، ورفدها بالتجهيزات والمساعدات الطبية اللازمة، مؤكدةً أن رسالة إنسانية سامية حملتها الإمارات من أجل تقديم العون، والتخفيف من معاناة الأهالي والمرضى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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