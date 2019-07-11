أخبار الساعة: الإمارات تولي اهتماماً بقضايا الشعوب العربية

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الشعوب العربية، وهناك حرص دائم على دعم هذه الشعوب والمساعدة في التخفيف من معاناتها، والدفاع عن حقوقها وفي مقدمة هذه القضايا تأتي القضية الفلسطينية، والتي تعتبر قضية العرب الأولى ومحط أنظاره.

وقالت تحت عنوان «دعم قضايا الشعوب العربية أولوية» إن دولة الإمارات لا تألو جهداً في دعم الشعب الفلسطيني في المجالات كافة، وعلى مختلف المستويات والصعد، وذلك من أجل تمكينه من مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لهضم حقوقه التاريخية والسيطرة على بلاده، والعمل على تهجيره وطرده من أرضه التي يعيش عليها منذ آلاف السنين.

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه في هذا السياق جددت الإمارات في كلمتها أمام الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعمها المستمر لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدت موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، من خلال مواصلة دعمها الإنساني المباشر له، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات، وهناك الكثير من المشروعات التنموية والإنسانية التي تقوم بها الدولة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود.

ونوهت إلى أن الإمارات بالنسبة إلى أمر الشعب الليبي تواصل تقديم الدعم وعلى كل المستويات الممكنة، وتعمل مع الآخرين من قوى إقليمية ودولية من أجل إيجاد حل سياسي للصراع القائم في البلاد منذ ثماني سنوات، ويهدد مستقبلها ووحدة أراضيها.

وأوضحت أنه في موضوع السودان، الذي يمر بمرحلة انتقالية حرجة من تاريخه الحديث، فقد حرصت دولة الإمارات منذ اليوم الأول للأحداث التي أدت إلى تغيير النظام، على التواصل مع مختلف مكونات الشعب السوداني، من أجل تقريب وجهات النظر، وفي الوقت نفسه، تقديم الدعم المالي والاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في هذه الأيام، وبشكل فوري، أكثر من أي وقت مضى .