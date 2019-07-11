نتنياهو: نستعد لهجوم واسع ومفاجئ على غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، وكالات)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تستعد لسيناريو شن عملية عسكرية مفاجئة واسعة النطاق على قطاع غزة، معرباً عن أمله في استمرار الهدوء عند حدود القطاع.

وقال نتنياهو، أمس، في اجتماع، عقده بمدينة عسقلان، إنه يفضل أن يستمر الهدوء هناك، لكن دون التعويل على إمكانية إبرام اتفاق سياسي مع حركة «حماس». وتابع قائلاً: «لكننا نستعد لحملة لن تكون واسعة فحسب، بل ومفاجئة». وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لن يتردد في اتخاذ ما يلزم، مشدداً على أنه لا ينطلق من مصالحه الانتخابية، بل يرغب في تأمين المدن والمستوطنات الإسرائيلية، التي تقع في غلاف غزة وضمان ازدهارها.

وحسب تقارير إعلامية ومصادر مختلفة، توصلت إسرائيل و«حماس»، أواخر الشهر الماضي، إلى اتفاق تهدئة جديد، بوساطة مصرية وأممية، قدمت تل أبيب بموجبه سلسلة تنازلات لقاء وقف الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق بالونات حارقة عبر حدود القطاع.

وتعرض نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، لانتقادات شديدة اللهجة من قبل خصومه السياسيين، بسبب سياسته تجاه غزة، لكنه يصر على أنه يفعل كل ما بوسعه لتفادي اندلاع حرب جديدة واسعة النطاق في القطاع.

من جهة أخرى، تعهّد نتنياهو بعدم تفكيك أيّ مستوطنة يهودية في الضفّة الغربية المحتلّة، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة، المقرّرة في سبتمبر.

وقال نتنياهو، أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا، في الضفة الغربية المحتلة: «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام». وأضاف: «من جهة ثانية، أنا لا أميّز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة، فهذه كلها مواقع إسرائيلية من وجهة نظري».

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جيسون جرينبلات، إن الإدارة الأميركية تمثل «مُسهلاً» لعملية السلام، وليست وسيطاً ولا تملك عصا سحرية لإيجاد الحل.

وأكد جرينبلات، في مقابلة مع قناة العربية، على أن الإدارة الأميركية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا جرينبلات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن الإدارة الأميركية ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما.

وأشار إلى أنه، يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين النظر إلى الخطة الأميركية عند تقديمها ودراستها كمنطلق للتفاوض.

وأضاف جرينبلات، أن الخطة الاقتصادية لن تنجح، ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون.

واقتحم 138 مستوطنا، أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة صلوات تلمودية، كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد.

الاحتلال يقتل فلسطينياً شرق غزة

قال الجيش الإسرائيلي أمس إن جنوده أطلقوا النار بطريق الخطأ على نشط من (حماس) كان يحاول منع الفلسطينيين من الاقتراب من حدود إسرائيل مع قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الفلسطيني القتيل عمره 28 عاما وقتل بالرصاص بالقرب من بيت حانون بالقسم الشمالي من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «يشير تحقيق أولي إلى أن نشطا من حماس ممن يحاولون احتواء الوضع وصل إلى منطقة من السياج الأمني نظرا لوجود اثنين من الفلسطينيين كانا يتجولان في المنطقة».