الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران صوامع الغلال وأحياء سكنية في مدينة الحديدة، فيما أعلنت قوات خفر السواحل بحضرموت عن إطلاق خطة أمنية لتأمين سواحل المحافظة.

وعاودت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصف مطاحن البحر الأحمر بأربع قذائف هاون سقطت على بعد أمتار من صوامع الغلال، التي استكملت إدارة الشركة تنقية كميات القمح المخزنة داخلها والتابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة، بأن هذا الاستهداف يأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة إنجاز 90% من العمل لإعادة تأهيل وتشغيل المطاحن، واستعدادها لبدء توزيع كميات القمح المقدرة بـ 55 ألف طن على المحتاجين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. وكانت مطاحن البحر الأحمر قد تعرضت للقصف أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية من قبل الميليشيات، ما أدى إلى تدمير اثنتين من صوامعها وتلف محتوياتها من القمح، والذي يغطي احتياجات 3 ملايين شخص.

وفي السياق، ذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة حياً سكنياً في منطقة «منظر» جنوب مدينة الحديدة ما أدى لتضرر عدد من المنازل وإصابة طفل في العاشرة من عمره بجروح بالغة.

إلى ذلك، شن الجيش اليمني أمس، هجوماً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في جبهة «قانية» شمال محافظة البيضاء. وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية. واستعاد الجيش خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت إطلاق خطة أمنية لتأمين سواحل المحافظة. وأكد قائد القوات الرائد محمد عمر بامهير أن الخطة الأمنية ستبدأ غداً السبت، وتستهدف تأمين السواحل على طول 130 ميلاً بحرياً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي متزامنة مع موسم «نجم البلدة السياحي» الذي تشهده شواطئ المحافظة في مثل هذه الأيام من كل عام. وأضاف أن قوات خفر السواحل عملت على تجهيز وإعداد خطة متكاملة لحماية أهالي وتأمين الشريط الساحلي والمياه الإقليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك دوريات أمنية وطواقم بحرية متخصصة بالإنقاذ والعمليات الخاصة ستكون جاهزة لحماية الشواطئ وسواحل حضرموت. وكشف قائد قوات خفر السواحل عن مواصلة العمل في إنشاء 4 ثكنات عسكرية شرق حضرموت بمناطق «المصينعة» و«معسكر قصيعر» و«نقطة عسد الفاي» و«القرن» مهمتها مراقبة السواحل في الجانب الشرقي للمحافظة عبر أبراج بحرية، لافتاً إلى أن هناك ثلاث ثكنات عسكرية أخرى في مناطق «جثمون وراس باغشوة وضرغم»، مؤكداً أن هذه المشاريع وأبراج المراقبة ستسهم في مساندة القوات لبسط حماية وتأمين سواحل المحافظة.