في أول اتصال هاتفي بينهما.. بوتين وزيلينسكي يناقشان النزاع في شرق أوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النزاع في شرق أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلن الكرملين الخميس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين: "تمت مناقشة مسائل متعلقة بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة المعتقلين لدى الجانبين"، وذلك في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية بعد أول اتصال بين بوتين وزيلينسكي الذي تولى منصبه في مايو.

والاثنين، اقترح زيلينسكي أن يلتقي الرئيس الروسي لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين. وعرض إجراء محادثات يشارك فيها أيضاً مسؤولون بريطانيون وأميركيون.

وأضاف بيسكوف "تم التطرق أيضاً إلى إمكان مواصلة الاتصالات في إطار آلية النورماندي" التي تضم منذ 2014 كلا من فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا.

ونقلت الوكالات الروسية أن بوتين أكد الخميس أنه "لم يرفض ابداً الآليات المقترحة" وبينها إمكان توسيع آلية المحادثات.

والعلاقات بين روسيا واوكرانيا بالغة التوتر منذ تظاهرات شعبية موالية لأوروبا بين 2013 و2014، أطاحت الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش وأجبرته على الفرار إلى روسيا.

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واعقب ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع نزاع بين القوات الأوكرانية والإنفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن نحو 13 ألف قتيل.

وفي السياق، لم يستبعد الرئيس الروسي عقد قمة مع الرئيس الأوكراني في إطار جهود البحث عن حل سلمي للصراع في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في موسكو اليوم الخميس: "لابد أن يتم الإعداد بشكل جيد لهذه القمة". وأضاف أن لقاء قادة دول ما يسمى "مجموعة نورماندي" التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا، يمكن أن يؤجل أيضاً لما بعد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا، والمقررة يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وأوضح بوتين أنه في الوقت نفسه سيكون من الممكن أن يتم توسيع دائرة المشاركين في اللقاء.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي كرد فعل على مقترح من نظيره الأوكراني زيلينسكي بإجراء مفاوضات مباشرة بينهما في مينسك، عاصمة بيلاروس، من أجل تسوية الصراع المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام. كان زيلينسكي أعلن مرارا أن الحرب في شرق أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.