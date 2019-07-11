مقتل 22 وتضرر 7 ملايين شخص من فيضانات "جيانغشي"الصينية

أعلنت السلطات الصينية اليوم مقتل 22 شخصاً وتضرر 7 ملايين آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع فيضانات بمقاطعة جيانغشي شرقي البلاد منذ مطلع يونيو.

وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن الفيضانات أجبرت 594 ألف شخص على النزوح عن ديارهم، وتضرر قرابة 469300 هكتار من المحاصيل، الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ 2.3 مليار دولار أميركي.

ولفتت إلى أنه منذ 6 يوليو، ارتفعت المياه في أكثر من 29 نهراً لتتجاوز مستويات تنذر بالخطر نتيجة للأمطار الغزيرة، وشرعت المقاطعة على الفور في اتخاذ العديد من الاستجابات الطارئة، ورصدت 17 مليون يوان لمنع الفيضانات وأعمال الانقاذ خلال الجولة الجديدة من الفيضانات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في المقاطعة أن تضرب العواصف الممطرة المنطقة مرة أخرى الجمعة، وستستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وفي الإطار، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الأمطار الغزيرة التي تضرب منطقة كبيرة في جنوب وشرق الصين، وهي الأشد منذ أكثر من نصف قرن، تسببت في حدوث سيول وتدمير منازل ومحاصيل فضلاً عن إجلاء نحو 80 ألف شخص.

وقال التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار، بعدما زاد معدل هطول المطر في المناطق المتضررة هذا الأسبوع بنسبة 51 في المئة مقارنة بالفترات المماثلة في الأعوام السابقة، وهو الأعلى منذ عام 1961.

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وعرض التلفزيون صوراً لمبان غطى الماء نصفها وشوارع غمرتها المياه في بعض من أكثر المناطق تضرراً. وذكر أن حركة القطارات تأخرت بين بكين وقوانغتشو بعدما قطعت المياه جسراً في إقليم هونان بجنوب البلاد.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة والسيول أوقعا خسائر قيمتها 2.69 مليار يوان (392 مليون دولار) وتسببا في تضرر أراض زراعية مساحتها 311600 فدان وانهيار 1600 منزل. وأضافت أن السلطات أجلت ما يصل إلى 77 ألف شخص.

وتشمل المناطق المتضررة إقليمي هونان وجيانغشي في الجنوب وإقليم تشجيانغ في الشرق وفوجيان في جنوب شرق البلاد والمناطق الشمالية من منطقة قوانغشي في الجنوب الغربي.

وذكر التلفزيون الرسمي أن من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه نهر يانغتسي في جيانغشي عن مستواه التحذيري للمرة الأولى هذا العام بحلول يوم الأحد تقريباً بسبب الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأصبح سوء الأحوال الجوية أمراً معتاداً على نحو متزايد في الصين، ووصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا العام في بعض المناطق. وحذر خبراء الطقس يوم الثالث من يوليو، من أن معدل هطول الأمطار في جنوب البلاد قد يتجاوز المتوسط بنسبة 30 إلى 70 بالمئة على مدى عشرة أيام.