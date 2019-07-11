ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة تونس إلى 58 قتيلا

كشف "​الهلال الأحمر​ التونسي" أنّ "عدد قتلى قارب المهاجرين الّذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس، ارتفع إلى 58، بعد انتشال ​خفر السواحل​ 38 جثة"؛ وذلك في أحد أسوأ الحوادث من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وغرق المركب الّذي كان يقلّ أكثر من 82 مهاجرًا إفريقيًّا، بعد إبحاره من السواحل الليبية باتجاه ​أوروبا​.

وكان قد أعلن الحرس الوطني التونسي أمس الأربعاء، "أنّه ضبط في المياه التونسية قاربًا على متنه 90 مهاجرًا غير نظامي"، لافتًا إلى أنّ "هؤلاء المهاجرين أعيدوا إلى مدينة صفاقس الّتي أبحروا منها، بينما جرى توقيف أربعة مهرّبين تونسيّين".