افرام الثاني استنكر التفجير أمام كنيسة بالقامشلي: يهدف لخلق جو من القلق والفتنة

أعلن المكتب الإعلامي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، أنّ "بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس افرام الثاني، استنكر التفجير الإرهابي الّذي وقع أمام كنيسة السيدة العذراء في مدينة القامشلي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "فور سماعه النبأ، اتّصل البطريرك افرام الثاني بمطران الجزيرة والفرات مار موريس عمسيح، الّذي طمأنه على سلامة الكهنة والمؤمنين في الكنيسة"، موضحًا أنّ "افرام الثاني دان بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابي الّذي يريد الواقفون وراءه خلق جوّ من القلق والفتنة بين المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار والتعايش في المدينة والمنطقة".
وبيّن أنّ "افرام الثاني شكر الله على سلامة أبناء الكنيسة وأبناء القامشلي على وجه العموم، داعيًا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى المتضرّرين إثر هذا التفجير. كما رفع الصلاة من أجل أن تنتهي هذه الأزمة وينعم الله على القامشلي وجميع مدن سوريا الحبيبة بالأمن والسلام، وعلى مواطنيها بالطمأنينة والإستقرار".
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