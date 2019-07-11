كشفت مصادر بعبدا لقناة "المنار" أن "الإتصالات السياسية حول حادثة الجبل ستستمر في الـ24 ساعة المقبلة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيستكمل جولة الإتصالات خلال ساعات".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ"المنار" أن "بنشعي تساعد في تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون بما يعيد الإستقرار الأمني ويمنع تكرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للمنار: الإتصالات السياسية حول حادثة الجبل ستستمر في الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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