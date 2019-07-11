مصادر بعبدا للمنار: الإتصالات السياسية حول حادثة الجبل ستستمر في الـ24 ساعة المقبلة

كشفت مصادر ​بعبدا​ لقناة "المنار" أن "الإتصالات السياسية حول حادثة الجبل ستستمر في الـ24 ساعة المقبلة والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ سيستكمل جولة الإتصالات خلال ساعات".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر ​تيار المردة​ لـ"المنار" أن "​بنشعي​ تساعد في تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة ​قبرشمون​ بما يعيد الإستقرار الأمني ويمنع تكرارها".