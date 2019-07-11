أكدت مصادر قناة "​المستقبل​" أنه "لم يسجل اي جديد في نتائج حركة ​الاتصالات​ السياسية في ملف عودة جلسات ​الحكومة​، والمبادرات لا تزال متوقفة عند النقطة التي انطلقت منها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل: لا جديد في نتائج حركة الاتصالات السياسية بملف عودة جلسات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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