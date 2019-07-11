أعلنت رئاسة إقليم كردستان، أنّ "رئيس الوزراء سعد الحريري، قدّم خلال اتصال هاتفي تهانيه لرئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بمناسبة تسلّمه مهامه، آملًا له النجاح والتوفيق".
وأوضحت في بيان، أنّ "في الاتصال الهاتفي، قدّم الحريري تهانيه أيضًا بمناسبة تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان إلى البارزاني، وعبّر عن تمنياته للحكومة بالنجاح".
من جهتها، لفتت حكومة إقليم كردستان في بيان، إلى أنّ "الحريري تمنّى أيضًا النجاح لرئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني والكابينة الجديدة، وأكّد السعي إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأ نيجيرفان ومسرور البارزاني: نسعى لتعزيز العلاقات بين لبنان وكردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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