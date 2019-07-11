قائد الجيش التقى القائد العام للشرطة العسكرية الإيطالية والملحق العسكري المصري

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، القائد العام للشرطة العسكرية الإيطالية General Giovanni NISRTI على رأس وفد، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

من ثمّ استقبل الملحق العسكري المصري العقيد محمد صلاح الدين أحمد سيّد، في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العميد أحمد محمد محمد علي الشحات.

كما التقى العماد عون، وفدًا من جمعية "كفى" برئاسة ​زويا روحانا​، من بعدها ​إيلي مشنتف​ يرافقه وديع حنا، وجرى التداول في شؤون مختلفة.