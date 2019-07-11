أعلن المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ في تصريح، بعد إنتهاء اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي، أنه سيستكمل الجولة غدا، مؤكدا أن "لا تعقيدات وطالما هناك حركة هناك بركة".

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء إبراهيم من السراي: غدا سأستكمل الجولة ولا تعقيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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