مصادر للـOTV: الحريري لن يعقد جلسة تعطي إيحاء بأنه يكسر جهة على حساب جهة أخرى

أكّدت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للـOTV أن "المؤشرات توحي بحركة بلا نتائج بعد تصريحات جانبي النزاع وهي لا توحي بحل سريع والحريري ينتظر"، مشيرة إلى أن "لا إشارات عن موعد لجلسة حكومية قبل الجلسة النيابية والحريري لن يعقد جلسة تعطي إيحاء بأنه يكسر جهة على حساب جهة أخرى".

وكشفت المصادر نفسها عن أن "الحريري قال هدّوها لندخل مجلس وزراء عادي وطبيعي وهو يعتبر أن أي جلسة بلا حل تعني اشتباكًا سياسيًا لا يريده".