النشرة: مخابرات الجيش أوقفت بصيدا مطلوبا فلسطينيا بارزا مرتبطا بجماعة إرهابية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "​مخابرات الجيش اللبناني​ في صيدا تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين البارزين، وهو الفلسطيني السوري "أ. ش" المرتبط بإحدى ​الجماعات الإرهابية​".

وأكّدت مصادر أمنيّة لـ"النشرة"، أنّ "قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا أوقفت المطلوب في أحد أحياء المدينة، بعدما كان دخل قبل سنوات إلى ​منطقة التعمير​ التحتاني المتداخلة مع ​مخيم عين الحلوة​ وأقام فيها، وقد تمّ رصد حركته ومتابعته حتّى خروجه منها حيث تمّ توقيفه".