النشرة: مخابرات الجيش أوقفت بصيدا مطلوبا فلسطينيا بارزا مرتبطا بجماعة إرهابية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "مخابرات الجيش اللبناني في صيدا تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين البارزين، وهو الفلسطيني السوري "أ. ش" المرتبط بإحدى الجماعات الإرهابية".
وأكّدت مصادر أمنيّة لـ"النشرة"، أنّ "قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا أوقفت المطلوب في أحد أحياء المدينة، بعدما كان دخل قبل سنوات إلى منطقة التعمير التحتاني المتداخلة مع مخيم عين الحلوة وأقام فيها، وقد تمّ رصد حركته ومتابعته حتّى خروجه منها حيث تمّ توقيفه".
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