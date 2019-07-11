أكد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في حديث تلفزيوني له أن "المفترض في الاول من آب المقبل أن يصبح ​مطار بيروت​ الدول ككل مطارات ​العالم​ حيث يمكن للمسافر تسليم حقيبته ومتابعة اموره"، مشيراً الى أنه "سيكون هناك 9 آلات لتفتيش حقائب اليد بدل 6 وبدل 22 كونتوار لختم جوازات السفر سيكون هناك 36".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس: المفترض في الاول من آب أن يصبح مطار بيروت الدول ككل مطارات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.