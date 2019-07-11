أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية ​انطوان سعيد​ في حديث تلفزيوني له حول توسعة ​أوتوستراد جونية​ أنه "بعد قبول البنك الأوروبي للتثمير بالمتعهدين الذي يحق لهم أن يفتح ملفهم المالي، ​مجلس الانماء والاعمار​ بلغ المتعهدين المفترض أن يفتحوا ملفاتهم المالية"، لافتاً الى أنه "بـ 24 الشهر يفتحون ملفاتهم المالية ويصبح هناك متعهد ويتم الإتفاق معه ونرى التنفيذ من بعدها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان سعيد: إبلاغ متعهدي توسعة اوتوستراد جونية بفتح حساباتهم المالية لإختيار واحد منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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