انتهاء الاجتماع المالي بالسراي على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد

انتهى الاجتماع المالي في السراي الحكومي، على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد.
وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الاجتماع المالي الّذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخُصّص لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات الّتي أدخلتها لجنة المال عليه، تمهيدًا لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.
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