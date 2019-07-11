اخبار العالم

انتهاء الاجتماع المالي بالسراي على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتهى الاجتماع المالي في ​السراي الحكومي​، على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد.

وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الاجتماع المالي الّذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، الوزراء: ​علي حسن خليل​، ​جبران باسيل​، ​محمد فنيش​، ​يوسف فنيانوس​ و​وائل أبو فاعور​ ورئيس لجنة المال النيابية ​ابراهيم كنعان​، وخُصّص لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات الّتي أدخلتها لجنة المال عليه، تمهيدًا لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الاجتماع المالي بالسراي على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا