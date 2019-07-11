انتهاء الاجتماع المالي بالسراي على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد

انتهى الاجتماع المالي في ​السراي الحكومي​، على أن يُستكمل في السادسة من مساء الغد.

وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الاجتماع المالي الّذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، الوزراء: ​علي حسن خليل​، ​جبران باسيل​، ​محمد فنيش​، ​يوسف فنيانوس​ و​وائل أبو فاعور​ ورئيس لجنة المال النيابية ​ابراهيم كنعان​، وخُصّص لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات الّتي أدخلتها لجنة المال عليه، تمهيدًا لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.