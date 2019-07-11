عميد الخارجية في "القومي" التقى سفير اسبانيا

التقى عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​قيصر عبيد​، سفير ​اسبانيا​ في ​لبنان​ خوسي ماريا فيرري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع، والاتفاق على استمرار التواصل لتبادل الآراء وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وشدّد عبيد خلال اللقاء على أهمية أن "يكون لاسبانيا دور محوري ضمن ​الإتحاد الأوروبي​ لكي يبادر إلى خطوات تجاه المنطقة يتمايز بها عن ​الادارة الأميركية​، وبما يساهم في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة والدول الأوروبية"، مشيرا الى أن "​سياسة​ الحصار والعقوبات المفروضة على سورية وغير بلد، والتي بدأت تطال لبنان، سياسة مهددة لاستقرار الدول، ولذلك نرى أن الدول الأوروبية معنية ببذل الجهود من اجل استقرار المنطقة، لأن في استقرارها استقرار ل​أوروبا​ و​العالم​".

ودعا عبيد إلى "ضرورة لعب دور فاعل، من اجل عودة ​النازحين السوريين​ الى بيوتهم وقراهم ومناطقهم، وعدم ربط هذه العودة بأجندات سياسية، لأن هذا الموضوع انساني بحت، ولرفع المعاناة عن النازحين الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية وصحية واجتماعية صعبة".