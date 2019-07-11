أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" أن "نتيجة التحقيقات بحادثة ​قبرشمون​ هي الاساس لإحالة القضية الى ​المجلس العدلي​"، مشيرةً الى أن "رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ يخشى أن تسقط التحقيقات نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وهي الورقة الوحيدة التي يواجهنا بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي لـ LBC: نتيجة تحقيقات حادثة قبرشمون هي الاساس لإحالتها للمجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.