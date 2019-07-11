رعية القديس شربل في بقاعكفرا أعلنت برنامج عيد مار شربل 2019

أعلنت رعية ​القديس شربل​ في ​بقاعكفرا​، "برنامج عيد ​مار شربل​ 2019"، الّذي توزّع على الشكل الآتي:

* الإثنين 15 تموز: 5:00 مساءً - التنشئة المسيحية مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​الديمان​.

_ 7:00 مساءً تساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس وزياح مع الخوري صليبا القزح والفريق الروحي.

* الثلثاء 16 تموز: 6:00 مساءً - لقاء مع أصدقاء القربان وتساعية القديش شربل: صلاة المساء وقداس، يليها زياح للقربان الأقدس.

_ 8:00 مساءً - رسيتال مع جوقة ​مار الياس​ المخلصيّة- زحلة.

* الأربعاء 17 تموز: 5:00 مساءً - لقاء مع الأب ​مجدي علاوي​ وتساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس وزياح، يتخلّلها شهادة حياة، تخدمه المرنّمة ريتا سلّوم يرافقها المايسترو شربل عيد.

_ 8:00 مساءً - رسيتال كنسي مع الأب جان عقيقي (م.ل.م) في كنيسة السيدة.

* الخميس 18 تموز: 7:00 مساء - تساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس.

_ 8:30 مساءً - العشاء القروي من تحضير أخوية ما شربل - بقاعكفرا.

* الجمعة 19 تموز: 5:00 مساء - قداس المكّرسين والمغتربين من أبناء بقاعكفرا في كنيسة السيدة.

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_ 7:00 مساءً - عرس قروي من تحضير أخوية مار شربل والحركة الرسولية المريمية - بقاعكفرا.

_ 8:00 مساءً - رسيتال روحي فولكلوري مع جوقة الأب طوني سلامة (ر.ل.م) يتخلّلها صلاة الإرسال لشبيبة البابا ​يوحنا بولس الثاني​ من بقاعكفرا إلى ​عنايا​، يليها أداء فردي لمجموعة من أبناء الرعية في الملعب البلدي.

* السبت 20 تموز: 3:30 بعد الظهر - مسيرة "أبو دقوشتو" من ​حدشيت​ باتجاه بقاعكفرا.

_ 4:30 بعد الظهر - مسيرة "أبو دقوشتو" من ​حصرون​ باتجاه بقاعكفرا.

_ 5:30 بعد الظهر - التقاء المسيرتين في بقرقاشا مفرق بقاعكفرا.

_ 7:00 مساءً - الذبيحة الإلهية يترأسها المطران جوزاف النفاع، في دير مار حوشب، تخدمه جوقة الرعية.

الأحد 21 تموز: 9 صباحًا، 11 قبل الظهر و5 بعد الظهر - قداديس في كنيسة السيدة الرعائية.

_ 10 صباحًا، 12 ظهرًا و6 مساءً - قداديس العيد في كنيسة السيدة القديمة (جرن عماد القديس شربل).

* السبت 27 تموز: 5:00 بعد الظهر - مسيرة صلاة من كنيسة السيدة نحو صخرة مار شربل، تختتم بالذبيحة الإلهية.