رعية القديس شربل في بقاعكفرا أعلنت برنامج عيد مار شربل 2019

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أعلنت رعية القديس شربل في بقاعكفرا، "برنامج عيد مار شربل 2019"، الّذي توزّع على الشكل الآتي:
* الإثنين 15 تموز: 5:00 مساءً - التنشئة المسيحية مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان.
_ 7:00 مساءً تساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس وزياح مع الخوري صليبا القزح والفريق الروحي.
* الثلثاء 16 تموز: 6:00 مساءً - لقاء مع أصدقاء القربان وتساعية القديش شربل: صلاة المساء وقداس، يليها زياح للقربان الأقدس.
_ 8:00 مساءً - رسيتال مع جوقة مار الياس المخلصيّة- زحلة.
* الأربعاء 17 تموز: 5:00 مساءً - لقاء مع الأب مجدي علاوي وتساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس وزياح، يتخلّلها شهادة حياة، تخدمه المرنّمة ريتا سلّوم يرافقها المايسترو شربل عيد.
_ 8:00 مساءً - رسيتال كنسي مع الأب جان عقيقي (م.ل.م) في كنيسة السيدة.
* الخميس 18 تموز: 7:00 مساء - تساعية القديس شربل: صلاة المساء وقداس.
_ 8:30 مساءً - العشاء القروي من تحضير أخوية ما شربل - بقاعكفرا.
* الجمعة 19 تموز: 5:00 مساء - قداس المكّرسين والمغتربين من أبناء بقاعكفرا في كنيسة السيدة.
_ 7:00 مساءً - عرس قروي من تحضير أخوية مار شربل والحركة الرسولية المريمية - بقاعكفرا.
_ 8:00 مساءً - رسيتال روحي فولكلوري مع جوقة الأب طوني سلامة (ر.ل.م) يتخلّلها صلاة الإرسال لشبيبة البابا يوحنا بولس الثاني من بقاعكفرا إلى عنايا، يليها أداء فردي لمجموعة من أبناء الرعية في الملعب البلدي.
* السبت 20 تموز: 3:30 بعد الظهر - مسيرة "أبو دقوشتو" من حدشيت باتجاه بقاعكفرا.
_ 4:30 بعد الظهر - مسيرة "أبو دقوشتو" من حصرون باتجاه بقاعكفرا.
_ 5:30 بعد الظهر - التقاء المسيرتين في بقرقاشا مفرق بقاعكفرا.
_ 7:00 مساءً - الذبيحة الإلهية يترأسها المطران جوزاف النفاع، في دير مار حوشب، تخدمه جوقة الرعية.
الأحد 21 تموز: 9 صباحًا، 11 قبل الظهر و5 بعد الظهر - قداديس في كنيسة السيدة الرعائية.
_ 10 صباحًا، 12 ظهرًا و6 مساءً - قداديس العيد في كنيسة السيدة القديمة (جرن عماد القديس شربل).
* السبت 27 تموز: 5:00 بعد الظهر - مسيرة صلاة من كنيسة السيدة نحو صخرة مار شربل، تختتم بالذبيحة الإلهية.
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