مالكو الشاحنات: اعتصام مفتوح إذا لم تتراجع الحكومة عن طرح لوحات عمومية

عقدت الهيئة العامة ل​نقابة مالكي الشاحنات​ العمومية في ​مرفأ بيروت​ اجتماعا، في مكتب النقابة، بحضور رئيسها عيد ضو، أمين سر النقابة فوزي شكور، والأعضاء: شفيق بو سعيد، زياد غريب، فيليب الأشقر، جواد باسيل، الياس حبيب الهبر، ورئيس نقابات الأوتوبيسات فيليب صقر.

ولفتت النقابة في بيان الى أن "البحث في الاجتماع تركز على المشروع الذي تنوي ​الحكومة اللبنانية​ تنفيذه، وهو طرح لوحات عمومية لكل الفئات من شاحنات وصهاريج وأوتوبيسات وسيارات عمومية"، مشيرة إلى أنه "في بداية الاجتماع، تلا شكور على المجتمعين بنود هذا القانون وفحواه".

وأوضحت أنه "بعد التداول في بنود هذا المشروع من قبل الحاضرين رفض الجميع رفضا تاما هذا المرسوم واتخذ قرار بالاجماع بإجراء اتصالات مع جميع المسؤولين عن هذا القرار لشرح خطورته على ​القطاع العام​، آملين في إعادة النظر به وإلغائه. كما قرر المجتمعون ال​اعتصام​ والتوقف عن العمل تحذيرا لمدة ساعتين، الاثنين المقبل من التاسعة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر"، معلنة أنه "في حال لم يتم التجاوب معنا سنبدأ باعتصام مفتوح الثلثاء في 16 الحالي إلى حين التراجع عن هذا القرار".