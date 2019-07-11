شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" : قانون الثروة المعدنية الجديد يفتح آفاق متنوعة فى الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحب النائب فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعه بالبرلمان ، بإنجاز مشروع قانون الثروة المعدنية وإقرار مجلس النواب له نهائيا ، مؤكدا أنه سيفتح آفاق جديدة ويشجع الاستثمار فى مجال التعدين.

وطالب "عامر " بسرعه إصدار اللائحه التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك أى عرقلة فى الاستثمار فى الثروة المعدنيهة ، مؤكدا أنه لابد من العمل على تذليل كافة العقبات لدعم الاقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات، وتحقيق استفادة للمحليات التي تعانى من قلة الموارد.

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واعتبر "عامر " أن هذا القانون يهدف لتلافي أزمات القانون الحالي الذي عرقل الاستثمار في مجال الثروة المعدنية، وكذلك عدم الاستغلال الأمثل لموارد مصر، لافتا أن القانون الجديد سيساهم في تحسين استغلال موارد مصر المعدنية بما سيخدم الاقتصاد ، كما أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95% من مساحة مصر.