لعبة “PUBG”.. بهاوي يكشف سر “المحفظة الصفراء” التي صعد بها على منصة موازين – فيديو

كشف الفنان زهير بهاوي، أمس الأربعاء، سر المحفظة الصفراء، التي حملها على ظهره في إحدى فقرات حفله ضمن مهرجان موازين إيقاعات العالم.

ونشر بهاوي على “أنستغرام” مقطع فيديو من الحفل، حيث ظهر يغني أغنيته “ديكابوتابل”، وهو حامل محفظة صفراء، فيما يرتدي الراقصون خوذات على رؤسهم.

وأشار بهاوي، في تعليقه على الفيديو، إلى اللوحة، التي قدمها مقتبسة من لعبة “PUBG العالمية، والتي انتشرت كثيرا في المغرب، وتعتمد أزياء “المقاتلين” في مغامراتها على محفظة شبيهة بالتي حملها بهاوي، وخوذة مثل تلك التي لبسها الراقصون.

وكان بهاوي قد اعتلى منصة سلا في مهرجان موازين، في حفل حضره عدد مهم من الجماهير، التي تفاعلت مع مختلف أغانيه بشكل جعله من أنجح سهرات الأغنية الشبابية في الدورة 18 من المهرجان.