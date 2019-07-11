صور.. أولمبيك آسفي يعزز صفوفه ببوخريص وناجي

تعاقد فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، رسميا مع كل من حميد بوخريص، ومراد الناجي، ليعززا صفوف الفريق بدءا من الموسم القادم.

ووقع بوخريص عقدا مدته ثلاثة مواسم مع القرش المسفيوي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بفريقه السابق الاتحاد الزموري للخميسات، علما أن اللاعب يشغل مركز وسط ميدان وسبق له اللعب في صفوف آيت ملول.

أما ناجي فوقع في كشوفات الفريق العبدي لموسمين، حيث يشغل ظهير أيمن، ولعب في فترات سابقة لأندية النادي القنيطري، والكوكب المراكشي، ثم شباب الريف الحسيمي، ويبلغ من العمر 29 سنة.

ومازال مسؤولو أولمبيك آسفي يبحثون عن تطعيم الفريق بعناصر إضافية بتنسيق مع المدرب هشام الدميعي، خاصة أن القرش المسفيوي مقبل الموسم القادم على خوض كأس محمد السادس، فضلا عن البطولة الاحترافية وكأس العرش.