بعد مسابقة التجويد.. الستاتي ينظم مسابقة لمقلديه

يواصل الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، تنظيم مسابقات للمواهب الشابة، فبعد مسابقة تجويد القرآن في رمضان، ينظم نجم الأغنية الشعبية، حاليا، مسابقة للمواهب، التي تقلده عزفا، وغناءً.

وكشف المكلف بالتواصل الخاص بالستاتي لـ”اليوم 24″، أن المسابقة تنظمها شركة “الستاتي إدسيون”، تحت اسم “مدرسة عبد العزيز الستاتي”، ضمن أنشطة مهرجان “شعبيات للمواطنة والتجديد”، المنظم بالشراكة مع وزارة الثقافة ومسرح محمد الخامس بمناسبة عيد العرش.

ويتيح الستاتي أمام المواهب، التي تقلده، الفرصة للفوز بجائزة 5000 درهم، وإنتاج أغنية، ومرافقته على خشبة أحد المهرجانات، في حين تخصص جائزة 5000 درهم لصاحب المركز الثاني.

ويطلب الستاتي من الراغبين في المشاركة بإرسال مقاطع فيديو لأدائهم، لينشرها على صفحته الرسمية، ومن ثمة سيتم اختيار 8 متبارين، من خلال تفاعل الجمهور، يشاركون في نصف نهائيات المسابقة أمام لجنة خاصة، تختار 4 يتأهلون للنهائي، يوم 31 يوليوز.

وقد أسس الستاتي شركته للإنتاج، أخيرا، وكان أول نشاط لها هو تنظيم مسابقة لتجويد القرآن الكريم، في شهر رمضان الماضي.