نفط ميسان يلحق الخسارة الـ12 بالطلبة في الدوري الممتاز

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2019-07-11 | 20:09
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وافتتح وسام سعدون التسجيل لفريق نفط ميسان في الدقيقة 58، ثم اضاف زميله حسن حمود الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليسجل محمد منعم هدف الطلبة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد نفط ميسان الى النقطة 55 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 44 في المركز التاسع.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل نفط الجنوب مع الكهرباء سلبياً من دون اهداف.
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