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نفط ميسان يلحق الخسارة الـ12 بالطلبة في الدوري الممتاز

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2019-07-11 | 20:09

نفط ميسان يلحق الخسارة الـ12 بالطلبة في الدوري الممتاز

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نجح فريق نفط ميسان في الحاق هزيمة جديدة بنادي الطلبة، بتغلبه عليه 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب ميسان، ضمن لقاءات الاسبوع السابع عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح وسام سعدون التسجيل لفريق نفط ميسان في الدقيقة 58، ثم اضاف زميله حسن حمود الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليسجل محمد منعم هدف الطلبة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

 

وتعد هذه الخسارة، رقم 12 في مشوار الانيق لالدوري الممتاز هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد نفط ميسان الى النقطة 55 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 44 في المركز التاسع.

وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل نفط الجنوب مع الكهرباء سلبياً من دون اهداف.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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