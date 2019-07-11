انتقادات لاذعة تطال ميغان ماركل... والسبب؟

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي دوقة ساسيكس بسبب صور حديثة نشرت لها وهي تحمل رضيعها آرشي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ميغان ماركل تعرضت لانتقادات لاذعة من مستخدمي الإنترنت على الطريقة السيئة لحملها أرشي، في الصور المنشورة مؤخرا والتي تظهرها غير متحكمة بالوضعية.

والتقطت هذه الصور، التي انتقد فيها رواد الإنترنت ميغان ماركل، أثناء حضورها ودوقة كامبريدج كاثرين لعبة البولو، في 10 يوليو الحالي، بمشاركة كل من الأميرين هاري ووليام.

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حيث كتب أحد المعلقين يقول:"إنها على وشك أن تسقطه" وعلق آخر بقوله:"كان عليها أن تلبس المسكين قبعة وجوارب. إنها لا تعرف كيف تحمل الطفل". وكتب في تعليق ثالث:"من الواضح أنها غير قادرة على رعاية طفلها. أي أم هذه التي تحمل طفلها بهذه الطريقة".