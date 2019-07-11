انتقادات لاذعة تطال ميغان ماركل... والسبب؟

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انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي دوقة ساسيكس بسبب صور حديثة نشرت لها وهي تحمل رضيعها آرشي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ميغان ماركل تعرضت لانتقادات لاذعة من مستخدمي الإنترنت على الطريقة السيئة لحملها أرشي، في الصور المنشورة مؤخرا والتي تظهرها غير متحكمة بالوضعية.
والتقطت هذه الصور، التي انتقد فيها رواد الإنترنت ميغان ماركل، أثناء حضورها ودوقة كامبريدج كاثرين لعبة البولو، في 10 يوليو الحالي، بمشاركة كل من الأميرين هاري ووليام.
وكتب في تعليق ثالث:"من الواضح أنها غير قادرة على رعاية طفلها. أي أم هذه التي تحمل طفلها بهذه الطريقة".
ودافع آخر عن زوجة الأمير هاري بقوله:"ربما تحاول الاختباء من ملاحقة الكاميرات لها، إن الدوقة تتعلم شؤون الأمومة".
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