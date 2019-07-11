بالصور.. اخماد حريق خلف مستشفى وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ناراً اندلعت بين مستشفى ابن النفيس للقلب ومستشفى كمال السامرائي لأطفال الأنابيب كادت أن تلتهم الأخير من الخلف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق دفاع مدني الكرادة تمكنت من اخماد الحريق".