بالصور.. اخماد حريق خلف مستشفى وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق خلف مستشفى كمال السامرائي وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ناراً اندلعت بين مستشفى ابن النفيس للقلب ومستشفى كمال السامرائي لأطفال الأنابيب كادت أن تلتهم الأخير من الخلف".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق دفاع مدني الكرادة تمكنت من اخماد الحريق".
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