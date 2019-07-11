اشتباك بالايدي داخل مطار النجف

افاد مصدر في مطار النجف الدولي، الخميس، بحدوث اشتباك بالايدي داخل المطار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير المطار الجديد عيسى الشمري تشابك بالأيدي مع معاونه الإداري مدير العمليات في المطار عماد الزاملي". وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ذلك الى "تنازع الصلاحيات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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