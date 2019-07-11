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فيدال يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة

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2019-07-11 | 18:57

فيدال يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة

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كشف لاعب وسط نادي ، أرتورو فيدال، حقيقة رحيله من صفوف البلاوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأنهى الدولي التشيلي مؤخرًا مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، والتي أقيمت في البرازيل، باحتلال المركز الرابع وخسارة اللقب الذي كان يحمله لمدة نسختين في 2015 و 2016.

وعلق فيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "كل ما أفكر به حاليًا هو الاستمتاع بإجازتي الصيفية".


وتابع: "مازال عقدي مستمر مع برشلونة، ويتبقى عامين آخرين على انتهاءه".

وكانت هناك بعض التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية الرحيل عن "كامب نو" خاصة وأن كان هناك اهتمام من بعض الأندية مثل إنتر ميلان، بوكا جونيورز وفلامينجو.

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