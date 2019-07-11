فيدال يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة

2019-07-11 | 18:57
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كشف لاعب وسط نادي برشلونة، أرتورو فيدال، حقيقة رحيله من صفوف البلاوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلق فيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "كل ما أفكر به حاليًا هو الاستمتاع بإجازتي الصيفية".
وتابع: "مازال عقدي مستمر مع برشلونة، ويتبقى عامين آخرين على انتهاءه".
وكانت هناك بعض التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية الرحيل عن "كامب نو" خاصة وأن كان هناك اهتمام من بعض الأندية مثل إنتر ميلان، بوكا جونيورز وفلامينجو.
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