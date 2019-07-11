رئيس الوقف الشيعي: ما حصل امس تجاوز وننتظر التحقيقات من الحكومة

وصف رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، الخميس، أن ما حصل امس من اقتحام مسلحين دار الضيافة التي يسكنها في بغداد، بـ"التجاوز"، مؤكدا انه ينتظر التحقيقات من الحكومة.
وأضاف أن "ما حصل تجاوز على مفصل حساس ويمت إلى المرجعية والناس"، مشدداً بالقول "ننتظر نتائج التحقيقات من الحكومة، وقدمنا شكوى للحكومة والجهات المعنية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بفتح تحقيق فوري بشأن الإعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد يوم امس الاربعاء.
واعلن ديوان الوقف الشيعي في بغداد اليوم الخميس، انه في عصر يوم امس الأربعاء، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم ومن ثم انسحبت.
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