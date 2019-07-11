رئيس الوقف الشيعي: ما حصل امس تجاوز وننتظر التحقيقات من الحكومة

وقال الموسوي خلال مؤتمر صحافي في النجف حضرته الخليج 365، إن "الأمر حصل من جهة في داخل المنطقة ومثل هذه الضغوط والتصرفات لن تثنينا عن خدمة الناس"، موضحاً أن "هذا يذكرنا بما قاله رئيس الوزراء حول حصر السلاح ويجب أن يفعل هذا الأمر".وأضاف أن "ما حصل تجاوز على مفصل حساس ويمت إلى المرجعية والناس"، مشدداً بالقول "ننتظر نتائج التحقيقات من الحكومة، وقدمنا شكوى للحكومة والجهات المعنية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بفتح تحقيق فوري بشأن الإعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد يوم امس الاربعاء.

واعلن ديوان الوقف الشيعي في بغداد اليوم الخميس، انه في عصر يوم امس الأربعاء، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم ومن ثم انسحبت.