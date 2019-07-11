اتحاد الكرة يمنع قناة تلفزيونية من تغطية مباريات الدوري الممتاز

وقال معد البرنامج ماهر حسان في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، منعنا من تغطية مباريات الدوري الممتاز وكذلك دوري الدرجة الاولى بالرغم من ان البرنامج لديه حقوق تغطية البطولة".

واوضح أن "الاتحاد اتخذ هذا القرار بسبب عدم تقبله النقد من قبل برنامجنا، حيث منعنا ايضاً من الدخول الى مقر الاتحاد"، مبيناً ان "كادر البرنامج لجأ الى نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من اجل التدخل لانهاء هذا التصرف من الاتحاد".