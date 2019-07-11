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اتحاد الكرة يمنع قناة تلفزيونية من تغطية مباريات الدوري الممتاز

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2019-07-11 | 15:27

اتحاد الكرة يمنع قناة تلفزيونية من تغطية مباريات الدوري الممتاز

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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، منع كادر برنامج "حديث الملاعب" الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية من تغطية مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.
وقال معد البرنامج ماهر حسان في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، منعنا من تغطية مباريات الدوري الممتاز وكذلك دوري الدرجة الاولى بالرغم من ان البرنامج لديه حقوق تغطية البطولة".

واوضح أن "الاتحاد اتخذ هذا القرار بسبب عدم تقبله النقد من قبل برنامجنا، حيث منعنا ايضاً من الدخول الى مقر الاتحاد"، مبيناً ان "كادر البرنامج لجأ الى نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من اجل التدخل لانهاء هذا التصرف من الاتحاد".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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