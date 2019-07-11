اتحاد الكرة يمنع قناة تلفزيونية من تغطية مباريات الدوري الممتاز

2019-07-11 | 15:27
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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، منع كادر برنامج "حديث الملاعب" الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية من تغطية مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.
واوضح أن "الاتحاد اتخذ هذا القرار بسبب عدم تقبله النقد من قبل برنامجنا، حيث منعنا ايضاً من الدخول الى مقر الاتحاد"، مبيناً ان "كادر البرنامج لجأ الى نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من اجل التدخل لانهاء هذا التصرف من الاتحاد".
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