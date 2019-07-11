الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت قوات الجيش اليمني، الخميس، في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمال مدينة تعز. وقالت وزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش الوطني في معسكر الدفاع الجوي شمالي غرب مدينة تعز. ووفقا لمصدر عسكري يمني، فقد تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع. وفي وقت سابق تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة حوثية في سماء مدينة الحديدة، غربي البلاد. وكثفت المليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية من عملياتها الإرهابية بالطائرات المسيرة، ضد المناطق المأهولة بالسكان ومواقع الجيش الوطني في الحديدة ومأرب، بالإضافة إلى استهداف المرافق المدنية داخل الأراضي السعودية.

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