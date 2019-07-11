ترامب ونتنياهو يبحثان خطط التصدي لتهديدات إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عددا من القضايا التي تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك خطط التصدي للتهديدات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، اليوم الخميس، إن الزعيمين بحثا أمس في الاتصال الهاتفي التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تعزيز مصالح الأمن القومي المشتركة، بما في ذلك جهود التصدي لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

وفي قت سابق، أعلن الجنرال مارك مايلي رئيس أركان الجيش الأمريكي، الخميس، أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج العربي، وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.

وقال مايلي المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أمام مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لديها "دور حاسم" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية بحرية للشحن التجاري"، مضيفا "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين".

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تصريحات المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جاءت ردا على محاولة فاشلة لـ3 سفن إيرانية اعتراض ناقلة (بريتيش هيريتدج) البريطانية في مضيق هرمز في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن البحرية الملكية انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية.

ويأتي التهديد الجديد للملاحة الدولية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من هجمات إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.