الرئيس اليمني يوقف مسؤولا عسكريا أساء للتحالف

اللواء محسن خصروف أساء للتحالف بعدد من القنوات الإخوانية

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، بإيقاف مسؤول بارز في وزارة الدفاع، على خلفية إساءته التحالف العربي.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن هادي، وجه بتوقيف اللواء محسن خصروف، من عمله مديرا لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وإحالته للتحقيق نتيجة مخالفاته ضوابط المهنة واللوائح والقوانين العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية ضرورة "تحلي القادة والمسؤولين العسكريين بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه البلاد وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم".

Advertisements

وشدد على أن القيادة السياسية والعسكرية اليمنية "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم".

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية عن بالغ التقدير والشكر للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدموه من دعم مستمر للشرعية شمل مختلف المجالات وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.

وأشار المصدر إلى أن هذه الوقفة الأخوية الصادقة للتحالف لن ينساها اليمنيون، وستظل وسام شرف في تاريخ الأمة العربية في معركتها المصيرية ضد المشروع الإيراني التخريبي.

وخلال الفترة الماضية، استغل اللواء خصروف موقعه في وزارة الدفاع في الإساءة للتحالف العربي بعدد من القنوات الإخوانية والرسمية، وذلك ضمن حملة تشنها خلايا حزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، وبتمويل قطري.