البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو بحثا إيران والأمن القومي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قضايا تتعلق بالأمن القومي بما في ذلك إيران، وهو ذات اليوم الذي هدد فيه ترامب بزيادة العقوبات على طهران ”بشكل كبير“.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير يوم الخميس ”بحث الزعيمان التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تعزيز مصالح الأمن القومي المشتركة بما في ذلك جهود التصدي لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة“.