الان تتابع الرئيس اليمني يعين اللواء صغير عزيز قائدا للعمليات المشتركة للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 9:21 م, 11 يوليو 2019 م التعليقات: 0 عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اللواء صغير عزيز قائداً للعمليات المشتركة للقوات المسلحة.

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