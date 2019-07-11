الان تتابع توافق على الصيغة النهائية للاتفاق بين العسكري السوداني وقوى الحرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:19 م, 11 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أكد مصدر لقناة للعربية، توافق على الصيغة النهائية للاتفاق بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية.

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