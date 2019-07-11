شكرا لقرائتكم خبر عن دول غربية تعتزم مواكبة ناقلات النفط في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (واشنطن، لندن)

تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططاً لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلنه جنرال أمريكي كبير، اليوم (الخميس)، وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.

وقال الجنرال مارك مايلي المرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لديها "دور حاسم" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وأن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية لسفن الشحن التجاري" مضيفاً: "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الإسبوعين المقبلين".

إلا أن مصدر أمني بريطاني أكد اليوم أن بلاده لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز، وذلك بعد تدخل سفينة حربية بريطانية لمنع ثلاث سفن إيرانية من اعتراض مسار ناقلة تابعة لشركة بي.بي البريطانية.